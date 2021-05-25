Киев
Allergan Inc.
9 препаратов
АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА NoseFrida® NASAL ASPIRATOR
№1
Allergan Inc.
от
281,20
грн
в 657 аптеках
Найти в аптеках
Альфаган П®
Капли глазные 1,5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Abbvie
от
203,94
грн
в 9 аптеках
Найти в аптеках
Ганфорт®
Капли глазные флакон-капельница 3 мл №1
Allergan Pharmaceuticals Ireland
от
289,58
грн
в 3 аптеках
Найти в аптеках
Рестасис®
Эмульсия глазная 0,5 мг/мл флакон 0.4 мл №30
Abbvie
от
947,74
грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
Ботокс®
Порошок для раствора для инъекций 100 ед-аллерган флакон №1
AbbVie Ireland
Нет в наличии
Найти в аптеках
Зимаксид™
Капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Allergan Inc.
Нет в наличии
Найти в аптеках
Комбиган™
Капли глазные флакон-капельница 5 мл в картонной упаковке №1
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Нет в наличии
Найти в аптеках
Лумиган
Капли глазные, раствор 0,1 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Abbvie Deutschland
Нет в наличии
Найти в аптеках
Озурдекс®
Имплантант для интравитреального введения 700 мкг аппликатор №1
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Нет в наличии
Найти в аптеках
