Бензогексоний-Здоровье (Benzohexonium-Zdorovye) (85122) - инструкция по применению ATC-классификация
Бензогексоний-Здоровье инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: 1 мл бензогексония 25 мг;
вспомогательные вещества: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Антиадренергические средства, ганглиоблокаторы. Код АТС С02В С.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бисчетвертичное аммониевое соединение, оказывает ганглиоблокирующий эффект длительного действия.
Механизм действия обусловлен блокированием вегетативных (симпатических и парасимпатических) ганглиев, что приводит к торможению передачи нервного возбуждения с преганглионарных на постганглионарные волокна, дилатации артериальных и венозных сосудов, уменьшение общего периферического сопротивления сосудов и очень быстрого резкого снижения артериального давления. Гемодинамический (сосудорасширяющий) эффект сопровождается уменьшением давления в легочной артерии, депонированием крови в расширенных венах брюшной полости и конечностей, уменьшением венозного возврата к сердцу.
Влияет на каротидные клубочки и хромаффинную ткань надпочечников, способствует ослаблению рефлекторных прессорных воздействий. Прерывая проведения нервных импульсов через вегетативные нервные узлы, изменяет функции органов, обеспеченных вегетативной иннервацией. Приводит к снижению артериального давления, моторики желудочно-кишечного тракта, тонуса мочевого пузыря, секреции экзокринных желез, нарушает аккомодацию, расширяет бронхи, увеличивает частоту сердечных сокращений.
Гипотензивный эффект начинается через 5–15 минут после введения, достигает максимума на 30-й минуте и продолжается в течение 3–4 часов.
Фармакокинетика.
После внутривенного введения или местной инъекции поступает в внеклеточную жидкость. Плохо проникает через тканевые барьеры (в т. ч. через гематоэнцефалический и плацентарный). Выводится в неизмененном виде почками; в течение 24 часов выводится до 90% препарата. Скорость экскреции максимальная в первые часы после инъекций.
При почечной недостаточности может наблюдаться кумуляция.
Фармакокинетика изучена не полностью.
Показания
Для контролируемой артериальной гипотензии, гипертонический криз (в т. ч. осложненный левожелудочковой недостаточностью), спазмы периферических сосудов (эндартериит, перемежающаяся хромота).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата артериальная гипотензия, гиповолемия и шок, феохромоцитома, инфаркт миокарда в острой стадии, ишемический инсульт (до 2 месяцев), тромбозы (в т. ч. мозговых артерий), глаукома, печеночная и/или почечная недостаточность, дегенеративные изменения центральной нервной системы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат усиливает эффективность адреноблокаторов и холиноблокаторов. Взаимно усиливает действие венозных вазодилататоров, антигистаминных, наркотических, снотворных средств, нейролептиков, трициклических антидепрессантов, местных анестетиков, антигипертензивных препаратов. При совместном применении с ингибиторами МАО возможно развитие коллапса. Повышает чувствительность больных сахарным диабетом к инсулину. Эффективность препарата снижают антихолинэстеразные лекарственные средства, Н-холиномиметики и препараты, вызывающие рвоту.
Особенности применения
Ограничением к применению препарата является склонность к тромбообразованию, пожилой возраст (повышенный риск побочных эффектов).
Лечение следует проводить под тщательным медицинским контролем, при внутривенном введении постоянно контролировать артериальное давление.
Во избежание развития коллапса, пациент до введения и в течение 2–2,5 часа после него должен находиться в горизонтальном положении.
При развитии атонии кишечника или мочевого пузыря целесообразно введение прозерина, галантамина или других холиномиметических или антихолинэстеразных препаратов.
К бензогексонию относительно быстро развивается привыкание, что требует повышения дозы.
Способ применения и дозы
Назначать внутримышечно, внутривенно или подкожно. Режим дозирования индивидуальный в связи с большой индивидуальной вариабельностью реакций больных.
Перед началом терапии необходимо провести тест на индивидуальную чувствительность, для чего вводить ½ средней дозы (избранным путем введения) и контролировать состояние больного.
Взрослые
Контролируемая артериальная гипотензия: вводить 1–1,5 мл (25–37,5 мг) в течение 2 минут.
Гипертонический криз: для купирования вводить внутримышечно или подкожно по 0,5–1 мл (12,5–25 мг). При необходимости можно проводить повторные инъекции (3–4 раза в сутки).
Спазмы периферических сосудов: вводить внутримышечно или подкожно по 0,25–0,5 мл (6,25–12,5 мг) за 1 час до еды 2–4 раза в сутки. Лечение проводить курсами по 2–4–6 недель с перерывами в 1–3 недели.
Максимальные дозы для взрослых при внутримышечном и подкожном введении: разовая — 3 мл (75 мг), суточная — 12 мл (300 мг).
Поскольку эффект бензогексония при повторных введениях постепенно снижается, лечение следует начинать с малых доз, а затем дозы постепенно повышать.
Детям в неотложных случаях вводить внутримышечно или внутривенно. Внутривенно вводить медленно (в течение 6–8 минут), растворив в 10–20 мл 0,9% раствора натрия хлорида или глюкозы. Однократные дозы для детей: в возрасте младше 2 лет — 0,04–0,08 мл/кг (1–2 мг/кг), в возрасте 2–4 года — 0,02–0,08 мл/кг (0,5–2 мг/кг), в возрасте старше 5 лет — 0,02 мл/кг (0,5 мг/кг).
Дети
Препарат применять детям в дозах соответственно массе тела (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Побочные реакции
Со стороны сердца: учащение пульса, тахикардия, боль в области сердца.
Со стороны нервной системы: слабость, головокружение, расширение зрачков, нарушение аккомодации, кратковременное снижение памяти, дизартрия, угнетение дыхания.
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, дисфагия, запор при длительном применении — атония кишечника и парез желчного пузыря.
Со стороны мочевыделительной системы: при длительном применении — атония мочевого пузыря, нарушение мочеиспускания с застоем мочи, способствует развитию цистита.
Со стороны сосудов: ортостатическая гипотензия (вплоть до развития коллапса), инъекции сосудов склер.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 мл в ампулах № 10 в коробке № 5, № 5 × 2, № 10 в блистере в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.