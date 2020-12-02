Фармакодинамика.

Бисчетвертичное аммониевое соединение, оказывает ганглиоблокирующий эффект длительного действия.

Механизм действия обусловлен блокированием вегетативных (симпатических и парасимпатических) ганглиев, что приводит к торможению передачи нервного возбуждения с преганглионарных на постганглионарные волокна, дилатации артериальных и венозных сосудов, уменьшение общего периферического сопротивления сосудов и очень быстрого резкого снижения артериального давления. Гемодинамический (сосудорасширяющий) эффект сопровождается уменьшением давления в легочной артерии, депонированием крови в расширенных венах брюшной полости и конечностей, уменьшением венозного возврата к сердцу.

Влияет на каротидные клубочки и хромаффинную ткань надпочечников, способствует ослаблению рефлекторных прессорных воздействий. Прерывая проведения нервных импульсов через вегетативные нервные узлы, изменяет функции органов, обеспеченных вегетативной иннервацией. Приводит к снижению артериального давления, моторики желудочно-кишечного тракта, тонуса мочевого пузыря, секреции экзокринных желез, нарушает аккомодацию, расширяет бронхи, увеличивает частоту сердечных сокращений.

Гипотензивный эффект начинается через 5–15 минут после введения, достигает максимума на 30-й минуте и продолжается в течение 3–4 часов.

Фармакокинетика.

После внутривенного введения или местной инъекции поступает в внеклеточную жидкость. Плохо проникает через тканевые барьеры (в т. ч. через гематоэнцефалический и плацентарный). Выводится в неизмененном виде почками; в течение 24 часов выводится до 90% препарата. Скорость экскреции максимальная в первые часы после инъекций.

При почечной недостаточности может наблюдаться кумуляция.

Фармакокинетика изучена не полностью.