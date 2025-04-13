Бензогексоний-Здоровье (Benzohexonium-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 62
8.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 20
24.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 1/2, 48
66.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Партизанская, 25
73.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
102.3 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
305,20
Экономия при брони: -21,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
102.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
116,24
Экономия при брони: -2,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
102.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
103.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
232,56
Экономия при брони: -5,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Воскресенская, 2
144.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
204,33
Экономия при брони: -5,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Троицкая, 51
144.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13/1
144.7 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,90
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 28
144.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 26
144.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:30
Сумы, ул. Британская, 39
145.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Сумы, ул. Ильинская, 49
145.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Сумской терробороны, 18
149.3 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
290,50
Экономия при брони: -7,00 грн