Бензогексоний-Здоровье (Benzohexonium-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114-А
3.3 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Репки, ул. Свято-Николаевская, 69
36.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Городня, ул. Черниговская, 11/2
48.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 18
84.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 1
114.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Семеновка, ул. Самойловича, 2
116.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
288,00
Экономия при брони: -12,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лесной, 39-А
121.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12-А
123.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
61,04
Экономия при брони: -6,42 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
124.7 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
336,83
Экономия при брони: -51,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
125.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
125.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье