Киев
Бензогексоний-Здоровье (Benzohexonium-Zdorovye)

Бензогексоний-Здоровье (Benzohexonium-Zdorovye)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
326,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
326,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
232,56 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
305,50 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
283,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Великая Александровка, ул. Братская, 8
108.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
244,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
327,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Долинская, ул. Чкалова, 69
143.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
312,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Долинская, ул. Соборности Украины, 9
143.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
232,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
144.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
233,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 52-А
157.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
269,79 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Великая Михайловка, ул. Центральная, 113
162.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
329,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
296,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Смолино, ул. Казакова, 18-Д
191.7 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
297,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
208.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
244,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
208.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70
Экономия при брони: -11,60 грн
280,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
208.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
311,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
211.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
233,59 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Каменка, ул. Героев Майдана, 34
234.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
285,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шпола, ул. Соборная, 21
234.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
273,90 грн
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