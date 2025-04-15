Бензогексоний-Здоровье (Benzohexonium-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
204,33
Экономия при брони: -17,29 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
290,70
Экономия при брони: -23,50 грн
Пульс
Львов, ул. Кульпарковская, 35
2.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70
Экономия при брони: -24,50 грн
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 42
5.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
15.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
305,20
Экономия при брони: -38,00 грн
Пульс
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 7
15.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Яворов, ул. Тычины Павла, 3
46.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
343,30
Экономия при брони: -10,30 грн
Подорожник
Яворов, ул. Маковея, 41/2
46.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70
Экономия при брони: -24,50 грн
Подорожник
Золочев, ул. Коновальца Евгения, 48
63.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
213,64
Экономия при брони: -26,60 грн
Пульс
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
63.3 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 16
63.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
64.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
64.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье