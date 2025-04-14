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Бензогексоний-Здоровье (Benzohexonium-Zdorovye)
Бензогексоний-Здоровье (Benzohexonium-Zdorovye)
Днепр
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
71.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
232,56
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
61,10
Экономия при брони:
-5,70 грн
55,40
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Торговая, 54/1-А
110.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
306,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Козельщина, ул. Остроградского, 67
116.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
244,18
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
137.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
233,59
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 1 мин
Златополь, м-н 1/2, 48
138.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
285,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Долинская, ул. Новая, 88/106
165.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
233,59
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Долинская, ул. Чкалова, 69
166.3 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
323,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Долинская, ул. Соборности Украины, 9
166.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
232,56
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 20
169.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
284,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Партизанская, 25
174.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
298,10
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Великая Александровка, ул. Братская, 8
177.7 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
244,18
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
196.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
252,99
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-В
196.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
268,60
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, просп. Науки, 64
197.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
285,40
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
198.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
327,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
198.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
296,60
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, просп. Победы, 62
199.3 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
285,30
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
200.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
296,80
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
204.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
116,24
Экономия при брони:
-2,80 грн
113,44
грн
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