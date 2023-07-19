ГЕКСАМЕТОНИЯ БРОМИД (HEXAMETHONII BROMIDUM) Действующее вещество
NLM: аммония, гексаметиленбис(триметил-, дибромид).
RTECS: 1,6-гександиаминий, N,N,N,N',N',N'-гексаметил-, дибромид (9CI); или альфа, омега-бис(триметил аммония)гексана дибромид.
ганглиоблокатор. Блокирует Н-холинорецепторы вегетативных нервных узлов и тормозит передачу нервного возбуждения с преганглионарных на постганглионарные волокна вегетативных нервов. Угнетает каротидные клубочки и хромаффинную ткань надпочечников. Прерывая проведение нервных импульсов через вегетативные нервные узлы, изменяет функции органов с вегетативной иннервацией. Снижает АД, нарушает аккомодацию, расширяет бронхи, снижает моторику пищеварительного тракта, угнетает секрецию желез, увеличивает ЧСС, снижает тонус мочевого пузыря. Угнетение хромаффинной ткани надпочечников способствует ослаблению рефлекторных прессорных влияний.
спазм периферических сосудов, гипертонический криз, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхоспазм, для управляемой гипотензии.
дозу подбирают индивидуально. В/м или п/к — по 12,5–25 мг 1–2 раза в сутки; максимальная разовая доза — 75 мг, суточная — 300 мг.
артериальная гипотензия, гиповолемия, шок, патология миокарда, тромбоз, глаукома, нарушение функции печени и почек, заболевания ЦНС.
возможны развитие ортостатического коллапса, общая слабость, головокружение, тахикардия, боль в области сердца, ощущение сухости во рту, расширение зрачков, атония мочевого пузыря и кишечника.
с осторожностью применяют у пациентов, склонных к тромбообразованию, у лиц пожилого возраста. Лечение следует проводить под тщательным контролем врача. Во избежание развития коллапса пациент до парентерального введения и в течение 2–2,5 ч после него должен находиться в горизонтальном положении. Для оценки индивидуальной реакции на лечение перед началом применения рекомендуется ввести ½ средней дозы.