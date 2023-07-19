ГЕКСАМЕТОНИЯ БРОМИД (HEXAMETHONII BROMIDUM)

с осторожностью применяют у пациентов, склонных к тромбообразованию, у лиц пожилого возраста. Лечение следует проводить под тщательным контролем врача. Во избежание развития коллапса пациент до парентерального введения и в течение 2–2,5 ч после него должен находиться в горизонтальном положении. Для оценки индивидуальной реакции на лечение перед началом применения рекомендуется ввести ½ средней дозы.