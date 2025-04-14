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Бензогексоний-Здоровье (Benzohexonium-Zdorovye)
Бензогексоний-Здоровье (Benzohexonium-Zdorovye)
Одесса
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Закроется в 21:00
Великая Михайловка, ул. Центральная, 113
91.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
329,80
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
326,20
грн
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Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
326,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Николаевская, 15
115.3 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
232,56
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
115.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
305,50
грн
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Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
130.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
283,30
грн
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Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
327,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
190.7 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
233,59
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 52-А
213.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
269,79
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 17:00
Великая Александровка, ул. Братская, 8
218.7 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
244,18
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 30-А
226.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
244,18
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Долинская, ул. Чкалова, 69
239.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
323,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Долинская, ул. Соборности Украины, 9
239.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
232,56
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Смолино, ул. Казакова, 18-Д
239.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
297,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
240.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
233,59
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
296,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
266.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
244,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ямполь, ул. Свободы, 140
266.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
232,56
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
266.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70
Экономия при брони:
-11,60 грн
280,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
266.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
322,00
грн
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