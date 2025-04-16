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Бензогексоний-Здоровье (Benzohexonium-Zdorovye)
Бензогексоний-Здоровье (Benzohexonium-Zdorovye)
Кривой Рог
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
50.3 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
233,59
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Долинская, ул. Чкалова, 69
50.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Долинская, ул. Соборности Украины, 9
51.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
232,56
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 17:00
Великая Александровка, ул. Братская, 8
65.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
244,18
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
87.7 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
233,59
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
296,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
215,78
Экономия при брони:
-21,88 грн
193,90
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
61,10
Экономия при брони:
-5,70 грн
55,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
138.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
232,56
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
144.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
305,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 52-А
145.7 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
269,79
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
147.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
326,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Николаевская, 15
147.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
232,56
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
326,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Козельщина, ул. Остроградского, 67
149.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
244,18
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Каменка, ул. Героев Майдана, 34
157.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
285,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
159.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
283,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
161.7 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
244,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
161.7 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70
Экономия при брони:
-11,60 грн
280,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
161.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
308,50
грн
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