Бензогексоний-Здоровье (Benzohexonium-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
324,69
Экономия при брони: -39,05 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
4.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12-А
5.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
61,04
Экономия при брони: -5,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 3
5.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
6.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 10
6.8 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
7.2 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
336,83
Экономия при брони: -51,19 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
7.5 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
288,00
Экономия при брони: -12,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
7.9 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 48
8.3 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70
Экономия при брони: -14,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Апрельский, 9
8.4 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
8.6 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
336,83
Экономия при брони: -51,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лесной, 39-А
9.0 км
Бензогексоний-Здоровье раствор для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье