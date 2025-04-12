Индометацин

Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)

Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Цены в Киев
от 35,34 грн
в 373 аптеках
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Характеристики
Производитель
Красная звезда
Форма выпуска
Мазь
Условия продажи
Без рецепта
Вес
40 г
ATC-группа
Регистрация
UA/8581/01/01 от 22.07.2019

Индометацин Плюс инструкция по применению

Показания

  • Дополнительное средство в комплексном лечении острого и хронического ревматоидного артрита, остеоартроза, остеоартрита, анкилозирующего спондилита, псориатического полиартрита, подагрического артрита;
  • локализованные формы внесуставного ревматизма опорно-двигательного аппарата: тендиниты, синовиты, тендовагиниты, воспаление фасций и суставных связок, бурсит;
  • местное симптоматическое лечение воспаления, боли и отека при посттравматических поражениях опорно-двигательного аппарата - растяжений, вывихов, ушибов. 

Способ применения и дозы

Взрослые и дети старше 14 лет мазь наносят на поврежденный участок по 2,5 г (столбик мази длинной 7,5 см) 2 раза в сутки тонким слоем, легко втирая в кожу. Для повышения эффективности терапии возможно использование окклюзионных повязок, а также физиотерапевтических методов (высокочастотная ультразвуковая терапия). Средняя суточная доза для взрослых и детей старше 14 лет составляет 5 г мази (250 мг индометацина). Длительность курса терапии определяется индивидуально в зависимости от эффективности терапии и, как правило, составляет от 2 до 4 недель.