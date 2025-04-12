Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Характеристики
Производитель
Красная звезда
Форма выпуска
Мазь
Условия продажи
Без рецепта
Вес
40 г
ATC-группа
Регистрация
UA/8581/01/01 от 22.07.2019
Индометацин Плюс инструкция по применению
Показания
- Дополнительное средство в комплексном лечении острого и хронического ревматоидного артрита, остеоартроза, остеоартрита, анкилозирующего спондилита, псориатического полиартрита, подагрического артрита;
- локализованные формы внесуставного ревматизма опорно-двигательного аппарата: тендиниты, синовиты, тендовагиниты, воспаление фасций и суставных связок, бурсит;
- местное симптоматическое лечение воспаления, боли и отека при посттравматических поражениях опорно-двигательного аппарата - растяжений, вывихов, ушибов.
Способ применения и дозы
Взрослые и дети старше 14 лет мазь наносят на поврежденный участок по 2,5 г (столбик мази длинной 7,5 см) 2 раза в сутки тонким слоем, легко втирая в кожу. Для повышения эффективности терапии возможно использование окклюзионных повязок, а также физиотерапевтических методов (высокочастотная ультразвуковая терапия). Средняя суточная доза для взрослых и детей старше 14 лет составляет 5 г мази (250 мг индометацина). Длительность курса терапии определяется индивидуально в зависимости от эффективности терапии и, как правило, составляет от 2 до 4 недель.