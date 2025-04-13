Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 368 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
55,30
Экономия при брони: -11,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,59
Экономия при брони: -3,16 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,52
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,08
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,07
Экономия при брони: -2,62 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,61
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда