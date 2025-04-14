Киев
Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)

Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 112 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
46,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
46,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,77
Экономия при брони: -1,97 грн
45,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
57,93
Экономия при брони: -2,47 грн
55,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
46,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
40,87 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,26
Экономия при брони: -2,44 грн
46,82 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,84
Экономия при брони: -2,03 грн
46,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,25
Экономия при брони: -2,48 грн
45,77 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
46,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
46,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
46,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
42,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,96
Экономия при брони: -3,53 грн
45,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
46,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
54,00
Экономия при брони: -17,30 грн
36,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,91
Экономия при брони: -5,63 грн
43,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
42,96 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
42,92 грн
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