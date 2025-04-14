Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,77
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
57,93
Экономия при брони: -2,47 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,26
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,84
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,25
Экономия при брони: -2,48 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,96
Экономия при брони: -3,53 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
54,00
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,91
Экономия при брони: -5,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда