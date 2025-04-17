Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,46
Экономия при брони: -2,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,96
Экономия при брони: -4,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,63
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,03
Экономия при брони: -4,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,83
Экономия при брони: -3,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
51,45
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,60
Экономия при брони: -4,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,72
Экономия при брони: -5,03 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,62
Экономия при брони: -4,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,15
Экономия при брони: -4,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Антонова, 29
2.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,93
Экономия при брони: -4,66 грн