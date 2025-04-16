Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,83
Экономия при брони: -2,64 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,55
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
53,00
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,90
Экономия при брони: -2,68 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
52,68
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
51,06
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
51,60
Экономия при брони: -2,38 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
52,35
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
51,43
Экономия при брони: -1,55 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
53,05
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
52,18
Экономия при брони: -2,30 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,83
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
51,44
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,52
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,67
Экономия при брони: -2,48 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда