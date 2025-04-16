Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
56,62
Экономия при брони: -2,72 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,59
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,43
Экономия при брони: -6,28 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,07
Экономия при брони: -5,92 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,90
Экономия при брони: -4,06 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
54,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,49
Экономия при брони: -4,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,96
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,14
Экономия при брони: -4,25 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,49
Экономия при брони: -4,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,81
Экономия при брони: -2,04 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
45,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,15
Экономия при брони: -4,38 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,23
Экономия при брони: -2,04 грн