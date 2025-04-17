Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
45,00
Экономия при брони: -6,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
54,05
Экономия при брони: -1,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
54,00
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,03
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,03
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,75
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,50
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
54,00
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,46
Экономия при брони: -3,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,82
Экономия при брони: -4,35 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда