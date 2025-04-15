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Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)

Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 67 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
40,87 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,91
Экономия при брони: -4,63 грн
43,28 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
54,00
Экономия при брони: -15,40 грн
38,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
40,87 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
54,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
37,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,44
Экономия при брони: -3,12 грн
46,32 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
37,11 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
54,00
Экономия при брони: -15,40 грн
38,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
40,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,88
Экономия при брони: -3,01 грн
45,87 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
45,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,54
Экономия при брони: -5,59 грн
42,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
45,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
45,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
54,00
Экономия при брони: -15,40 грн
38,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,27
Экономия при брони: -2,40 грн
45,87 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 19
1.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
54,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 177
1.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
55,10 грн
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