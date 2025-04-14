Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
56,30
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,97
Экономия при брони: -5,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,79
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,17
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,70
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,88
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
51,05
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,22
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,13
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,61
Экономия при брони: -3,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,99
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,04
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,32
Экономия при брони: -6,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,95
Экономия при брони: -4,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,97
Экономия при брони: -3,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,16
Экономия при брони: -4,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда