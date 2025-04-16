Индометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,86
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,19
Экономия при брони: -6,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
42,93
Экономия при брони: -5,43 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
55,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
54,00
Экономия при брони: -16,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,92
Экономия при брони: -1,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
49,44
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,67
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,23
Экономия при брони: -4,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,71
Экономия при брони: -3,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,27
Экономия при брони: -4,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,50
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
47,63
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,13
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
50,28
Экономия при брони: -4,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,29
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,13
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
48,53
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Индометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Красная звезда
51,48
Экономия при брони: -3,29 грн