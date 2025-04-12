Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железы
Селефорт йод (Selefort iodine)
Цены в
Киев
от
370,00
грн
в 1 аптеке
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Характеристики
Производитель
Фармпродукт
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
250 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
12.1. Диетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железы
Цены в
Киев
от
370,00
грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
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