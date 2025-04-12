Диетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железы

Селефорт йод (Selefort iodine)

Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Цены в Киев
от 370,00 грн
в 1 аптеке
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Характеристики
Производитель
Фармпродукт
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
250 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки