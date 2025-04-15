Селефорт йод (Selefort iodine)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
472,39
Экономия при брони: -27,92 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Научная, 59
4.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
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Подорожник
Меденичи, ул. Независимости, 2
49.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Подорожник
Жидачов, ул. Шашкевича, 36
51.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Подорожник
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
53.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Аптека нежных цен
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
64.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
466,60
Экономия при брони: -24,82 грн
Бажаемо здоровья
Шептицкий, ул. Бандеры Степана, 2
64.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 7/1
64.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Подорожник
Дрогобыч, ул. Малый Рынок, 9
65.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Аптека шар@
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 54
65.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
473,04
Экономия при брони: -31,26 грн
Подорожник
Дрогобыч, пл. Рынок, 31
65.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Аптека низких цен
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
65.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
459,27
Экономия при брони: -17,49 грн
Аптека бам
Стрый, ул. Зеленая, 30
65.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Подорожник
Стрый, ул. Кравецкая, 2/4
65.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Аптека низких цен
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
65.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
474,28
Экономия при брони: -32,50 грн
Подорожник
Стрый, пл. Рынок, 35
66.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
297,15
Экономия при брони: -37,69 грн
Аптека низких цен
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68.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
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Подорожник
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Селефорт йод капсулы 250 мг №30
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Аптека нежных цен
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Селефорт йод капсулы 250 мг №30
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