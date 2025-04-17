Селефорт йод (Selefort iodine)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
475,42
Экономия при брони: -30,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
308,14
Экономия при брони: -11,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
463,41
Экономия при брони: -18,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
475,15
Экономия при брони: -30,68 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
449,00
Экономия при брони: -13,47 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Вознесенская, 2
24.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Центральная, 1
35.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
307,27
Экономия при брони: -10,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
58.7 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Крыжополь, ул. Долейка Андрея, 14-А
98.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -58,20 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 21
100.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
448,79
Экономия при брони: -31,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, пл. Черновола Вячеслава, 2
101.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Полтавская, 85
101.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
101.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
309,59
Экономия при брони: -13,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Черновола Вячеслава, 138/1
107.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Острожского, 14/1
108.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,69
Экономия при брони: -26,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -77,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, просп. Мира, 69/1-А
110.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
471,35
Экономия при брони: -29,57 грн