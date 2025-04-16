Селефорт йод (Selefort iodine)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Медпрепараты
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
439,05
Экономия при брони: -21,45 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
6.7 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
396,02
Экономия при брони: -13,94 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
410,30
Экономия при брони: -28,22 грн
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
175.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
176.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
177.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
177.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
466,98
Экономия при брони: -22,51 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
256.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 51
259.7 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
477,97
Экономия при брони: -33,50 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Чаривная, 68
264.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
432,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Бажаемо здоровья
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 151-А
281.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека бам
Крыжополь, ул. Долейка Андрея, 14-А
283.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -58,20 грн
Аптека копейка
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
344.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
477,66
Экономия при брони: -33,19 грн
Бажаемо здоровья
Тывров, ул. Вознесенская, 2
346.7 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека нежных цен
Сквира, ул. Соборная, 21
355.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
448,79
Экономия при брони: -31,19 грн
Бажаемо здоровья
Могилев-Подольский, пл. Черновола Вячеслава, 2
355.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
355.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
309,59
Экономия при брони: -13,31 грн
Бажаемо здоровья
Могилев-Подольский, ул. Полтавская, 85
357.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт