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Селефорт йод (Selefort iodine)
Селефорт йод (Selefort iodine)
Чернигов
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Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони:
-42,00 грн
370,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Васильков, просп. Киевский Шлях, 180-А
158.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
471,76
Экономия при брони:
-27,29 грн
444,47
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
184.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
476,32
Экономия при брони:
-31,85 грн
444,47
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Фастов, ул. Соборная, 44
185.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
465,91
Экономия при брони:
-21,44 грн
444,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Фастов, ул. Соборная, 65
185.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
457,36
Экономия при брони:
-15,58 грн
441,78
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
206.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
475,42
Экономия при брони:
-30,95 грн
444,47
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Сквира, ул. Соборная, 21
227.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
436,57
Экономия при брони:
-18,97 грн
417,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 151-А
230.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
168,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
355,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
263.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
358,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 18 мин
Звягель, пл. Леси Украинки, 15
275.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
380,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 8
275.7 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
457,99
Экономия при брони:
-16,21 грн
441,78
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 18 мин
Звягель, ул. Соборности, 2
275.7 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
380,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Звягель, ул. Шевченко, 7
275.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
464,17
Экономия при брони:
-19,70 грн
444,47
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Киевская, 8
276.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-47,60 грн
397,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 18 мин
Звягель, ул. Анны Ярославны, 17
276.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
380,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Звягель, ул. Медицинская, 3
276.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-47,60 грн
397,90
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
276.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
381,00
Экономия при брони:
-11,43 грн
369,57
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Звягель, ул. Глухова, 15
276.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-47,60 грн
397,90
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Звягель, ул. Шевченко, 49
276.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
457,85
Экономия при брони:
-16,07 грн
441,78
грн
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