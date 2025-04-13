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Селефорт йод (Selefort iodine)
Селефорт йод (Selefort iodine)
Харьков
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Закрыто
Открывается в 07:00
Змиев, ул. Административная, 5
35.7 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
148,80
Экономия при брони:
-18,87 грн
129,93
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
55.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
459,12
Экономия при брони:
-15,99 грн
443,13
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
432,00
Экономия при брони:
-43,00 грн
389,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
252.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Экономия при брони:
-40,00 грн
348,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
254.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
465,73
Экономия при брони:
-21,26 грн
444,47
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
355,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
332.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Экономия при брони:
-41,00 грн
366,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
332.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
473,23
Экономия при брони:
-28,76 грн
444,47
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
332.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
367,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
336.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Экономия при брони:
-41,00 грн
366,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 151-А
363.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
168,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони:
-49,00 грн
363,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, просп. Киевский Шлях, 180-А
423.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
471,49
Экономия при брони:
-27,02 грн
444,47
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
436.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
460,68
Экономия при брони:
-16,21 грн
444,47
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
451.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
472,97
Экономия при брони:
-28,50 грн
444,47
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 44
452.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
470,11
Экономия при брони:
-25,64 грн
444,47
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
452.7 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
471,39
Экономия при брони:
-29,61 грн
441,78
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
457.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
397,29
Экономия при брони:
-15,21 грн
382,08
грн
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Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
458.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
433,68
Экономия при брони:
-16,08 грн
417,60
грн
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Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
467.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
406,73
Экономия при брони:
-24,65 грн
382,08
грн
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