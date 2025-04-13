Селефорт йод (Selefort iodine)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -49,00 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, просп. Киевский Шлях, 180-А
30.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
472,83
Экономия при брони: -28,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
58.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
461,80
Экономия при брони: -17,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 44
60.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
472,61
Экономия при брони: -28,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
60.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
474,50
Экономия при брони: -32,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
78.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
462,69
Экономия при брони: -18,22 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 21
100.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
446,98
Экономия при брони: -29,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 151-А
126.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
145.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
197.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
465,60
Экономия при брони: -21,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
197.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
311,76
Экономия при брони: -15,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
197.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
197.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
468,95
Экономия при брони: -24,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
198.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
467,02
Экономия при брони: -22,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
200.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
204.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
449,00
Экономия при брони: -13,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, пл. Леси Украинки, 15
205.7 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Соборности, 2
205.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 8
205.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
461,76
Экономия при брони: -19,98 грн