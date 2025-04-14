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Селефорт йод (Selefort iodine)
Селефорт йод (Selefort iodine)
Днепр
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 34 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
432,00
Экономия при брони:
-43,00 грн
389,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
70.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Экономия при брони:
-40,00 грн
348,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 68
71.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
309,12
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
73.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
462,78
Экономия при брони:
-18,31 грн
444,47
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 34 мин
Змиев, ул. Административная, 5
169.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-56,50 грн
389,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
193.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
467,67
Экономия при брони:
-24,54 грн
443,13
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 34 мин
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
198.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Экономия при брони:
-41,00 грн
366,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 34 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
199.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
473,81
Экономия при брони:
-29,34 грн
444,47
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 34 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
199.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
370,50
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 34 мин
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
202.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Экономия при брони:
-41,00 грн
366,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
355,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
274.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
397,71
Экономия при брони:
-15,63 грн
382,08
грн
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Медпрепараты
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
275.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
436,70
Экономия при брони:
-19,10 грн
417,60
грн
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Фармакопейка
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
283.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
404,20
Экономия при брони:
-22,12 грн
382,08
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 34 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 151-А
289.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
168,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
379.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
466,18
Экономия при брони:
-21,71 грн
444,47
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони:
-49,00 грн
363,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Васильков, просп. Киевский Шлях, 180-А
388.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
460,68
Экономия при брони:
-16,21 грн
444,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
406.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
464,30
Экономия при брони:
-19,83 грн
444,47
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 44
408.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
465,37
Экономия при брони:
-20,90 грн
444,47
грн
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