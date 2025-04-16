Селефорт йод (Selefort iodine)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
463,54
Экономия при брони: -19,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
4.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
432,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Змиев, ул. Административная, 5
220.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони: -56,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
227.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
228.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
228.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
474,22
Экономия при брони: -29,75 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
230.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
254.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
397,86
Экономия при брони: -15,78 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
255.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
448,20
Экономия при брони: -30,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
258.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
464,96
Экономия при брони: -21,83 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
261.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
395,83
Экономия при брони: -13,75 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 151-А
335.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
425.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
472,52
Экономия при брони: -28,05 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
434.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, просп. Киевский Шлях, 180-А
440.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
477,25
Экономия при брони: -32,78 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 21
453.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
439,72
Экономия при брони: -22,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
455.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
468,32
Экономия при брони: -23,85 грн