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Селефорт йод (Selefort iodine)
Селефорт йод (Selefort iodine)
Кривой Рог
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
106.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Экономия при брони:
-54,00 грн
353,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
107.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
354,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
107.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
474,22
Экономия при брони:
-29,75 грн
444,47
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
108.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Экономия при брони:
-54,00 грн
353,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
432,00
Экономия при брони:
-43,00 грн
389,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
129.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Экономия при брони:
-40,00 грн
348,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
133.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
463,54
Экономия при брони:
-19,07 грн
444,47
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
138.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
309,12
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
145.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
397,86
Экономия при брони:
-15,78 грн
382,08
грн
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Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
146.6 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
448,20
Экономия при брони:
-30,60 грн
417,60
грн
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Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
155.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
395,83
Экономия при брони:
-13,75 грн
382,08
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
355,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 151-А
228.9 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
168,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Змиев, ул. Административная, 5
293.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-56,50 грн
389,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
295.2 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
464,96
Экономия при брони:
-21,83 грн
443,13
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
315.1 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
472,52
Экономия при брони:
-28,05 грн
444,47
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Крыжополь, ул. Долейка Андрея, 14-А
339.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Экономия при брони:
-58,20 грн
387,30
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 21
339.5 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
439,72
Экономия при брони:
-22,12 грн
417,60
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Васильков, просп. Киевский Шлях, 180-А
339.8 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
477,25
Экономия при брони:
-32,78 грн
444,47
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
341.3 км
Селефорт йод капсулы 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Экономия при брони:
-42,00 грн
370,00
грн
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