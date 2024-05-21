Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряАденомак плюс (Adenomac plus) Аденомак плюс (Adenomac plus) (565841) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 1404,60 грн Без рецепта 60 шт от 1404,60 грн 20 шт от 530,29 грн В наличии в 365 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря