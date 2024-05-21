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Аденомак плюс (Adenomac plus) (565841) - инструкция по применению Диетические добавки

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Аденомак плюс (Adenomac plus)
Цена в городе Киев
от 1404,60 грн
Без рецепта
60 шт от 1404,60 грн 20 шт от 530,29 грн
В наличии в 365 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря