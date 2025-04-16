Аденомак плюс (Adenomac plus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
874,43
Экономия при брони: -59,48 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1847,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
783,80
Экономия при брони: -75,70 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
892,36
Экономия при брони: -128,12 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1951,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1953,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1997,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1846,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
432,30
Экономия при брони: -60,84 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1847,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1847,04 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
427,52
Экономия при брони: -37,42 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1847,04 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
855,93
Экономия при брони: -80,00 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2320,51
Экономия при брони: -315,59 грн
2004,92 грн