Аденомак плюс (Adenomac plus)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 221 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2005,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1015,53
Экономия при брони: -78,28 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1135,62
Экономия при брони: -160,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1560,34
Экономия при брони: -221,10 грн
1339,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
783,90
Экономия при брони: -24,40 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2019,30
Экономия при брони: -40,90 грн
1978,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1007,63
Экономия при брони: -20,41 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2123,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
783,80
Экономия при брони: -24,30 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2335,46
Экономия при брони: -373,91 грн
1961,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
885,17
Экономия при брони: -81,50 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1846,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
857,95
Экономия при брони: -139,78 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2327,98
Экономия при брони: -376,46 грн
1951,52 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1873,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед