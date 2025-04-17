Аденомак плюс (Adenomac plus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
809,30
Экономия при брони: -108,80 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1959,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1959,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2013,40
Экономия при брони: -3,00 грн
2010,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1231,24 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека бам
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
363,51
Экономия при брони: -13,26 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1529,38
Экономия при брони: -236,24 грн
1293,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
900,40
Экономия при брони: -117,17 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2342,95
Экономия при брони: -402,37 грн
1940,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1758,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1568,43
Экономия при брони: -49,52 грн
1518,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн