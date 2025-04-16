Аденомак плюс (Adenomac plus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2540,74
Экономия при брони: -615,02 грн
1925,72 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
754,00
Экономия при брони: -87,00 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1986,00
Экономия при брони: -42,00 грн
1944,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
888,72
Экономия при брони: -74,02 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2312,57
Экономия при брони: -288,02 грн
2024,55 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1934,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
855,60
Экономия при брони: -51,83 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1847,04 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1847,86 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
852,04
Экономия при брони: -136,94 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1597,41
Экономия при брони: -78,81 грн
1518,59 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2022,30
Экономия при брони: -6,00 грн
2016,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2393,31
Экономия при брони: -367,67 грн
2025,64 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1934,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
881,02
Экономия при брони: -85,94 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2536,16
Экономия при брони: -406,21 грн
2129,95 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
882,12
Экономия при брони: -87,04 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2508,74
Экономия при брони: -521,65 грн
1987,09 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2518,12
Экономия при брони: -514,82 грн
2003,30 грн