Аденомак плюс (Adenomac plus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1981,25 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2110,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2506,09
Экономия при брони: -213,47 грн
2292,62 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2036,80
Экономия при брони: -17,80 грн
2019,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2005,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2037,70
Экономия при брони: -18,70 грн
2019,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1941,74
Экономия при брони: -279,77 грн
1661,97 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
818,90
Экономия при брони: -51,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2019,00 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1895,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2019,30
Экономия при брони: -0,30 грн
2019,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2005,00 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
783,80
Экономия при брони: -16,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
783,80
Экономия при брони: -16,40 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
672,43
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
818,90
Экономия при брони: -51,50 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2019,30
Экономия при брони: -0,30 грн
2019,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
855,44
Экономия при брони: -91,43 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1937,34
Экономия при брони: -291,60 грн
1645,74 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
818,90
Экономия при брони: -51,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2020,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2020,70 грн