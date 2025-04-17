Аденомак плюс (Adenomac plus)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
885,93
Экономия при брони: -126,55 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2519,56
Экономия при брони: -337,60 грн
2181,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
809,60
Экономия при брони: -37,50 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
902,53
Экономия при брони: -141,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2043,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1952,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2043,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
818,90
Экономия при брони: -46,80 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2543,38
Экономия при брони: -523,14 грн
2020,24 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1624,12
Экономия при брони: -258,13 грн
1365,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2055,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2501,52
Экономия при брони: -267,57 грн
2233,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2517,40
Экономия при брони: -283,45 грн
2233,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
809,60
Экономия при брони: -37,50 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
877,51
Экономия при брони: -115,44 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2489,73
Экономия при брони: -255,78 грн
2233,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
818,90
Экономия при брони: -46,80 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2085,00
Экономия при брони: -41,40 грн
2043,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1935,00 грн