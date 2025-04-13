Аденомак плюс (Adenomac plus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 510 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2005,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2002,26 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2003,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1952,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2036,80
Экономия при брони: -44,00 грн
1992,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2005,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2324,29
Экономия при брони: -73,82 грн
2250,47 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2027,94 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1757,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2417,00
Экономия при брони: -142,39 грн
2274,61 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
810,20
Экономия при брони: -62,50 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2007,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2005,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2374,74
Экономия при брони: -359,20 грн
2015,54 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2338,81
Экономия при брони: -68,56 грн
2270,25 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1859,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1758,31 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
844,83
Экономия при брони: -35,86 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2296,06
Экономия при брони: -357,74 грн
1938,32 грн