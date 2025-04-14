Аденомак плюс (Adenomac plus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2022,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2024,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
854,27
Экономия при брони: -39,36 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
878,49
Экономия при брони: -63,36 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2373,73
Экономия при брони: -101,13 грн
2272,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2024,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2026,00 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2420,58
Экономия при брони: -142,39 грн
2278,19 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2364,78
Экономия при брони: -89,42 грн
2275,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
849,61
Экономия при брони: -43,66 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2303,38
Экономия при брони: -118,36 грн
2185,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
866,30
Экономия при брони: -143,46 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2022,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2022,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2024,50 грн