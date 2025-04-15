Аденомак плюс (Adenomac plus)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
902,85
Экономия при брони: -87,95 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2349,33
Экономия при брони: -382,32 грн
1967,01 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2351,10
Экономия при брони: -384,09 грн
1967,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1618,78
Экономия при брони: -102,36 грн
1516,42 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2022,30
Экономия при брони: -14,50 грн
2007,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2022,30
Экономия при брони: -14,50 грн
2007,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2298,26
Экономия при брони: -380,26 грн
1918,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
783,90
Экономия при брони: -72,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2279,99
Экономия при брони: -361,99 грн
1918,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2022,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1848,52 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1847,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
879,16
Экономия при брони: -92,14 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2381,85
Экономия при брони: -196,93 грн
2184,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
855,52
Экономия при брони: -105,70 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2325,12
Экономия при брони: -330,36 грн
1994,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1991,93 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2367,87
Экономия при брони: -91,15 грн
2276,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1846,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
816,60 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
1133,60
Экономия при брони: -146,37 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
849,45
Экономия при брони: -100,07 грн
Аденомак Плюс таблетки стрип №60
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
2288,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Аденомак Плюс таблетки стрип №20
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед