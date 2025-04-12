Левофлоксацин-Дарница (Levofloxacin-Darnitsa)
Левофлоксацин-Дарница инструкция по применению
Состав
действующее вещество:levofloxacin;
1 мл содержит левофлоксацина гемигидрата в пересчете на левофлоксацин 5 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, кислота хлористоводородная разведенная, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная желтая жидкость с зеленоватым оттенком, практически свободная от частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства группы хинолонов. Фторхинолоны.
Код АТС J01M А12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левофлоксацин — синтетический антибактериальный препарат из группы фторхинолонов, S-энантиомер рацемической смеси лекарственного средства офлоксацина. Как антибактериальное лекарственное средство из группы фторхинолонов левофлоксацин действует на комплекс ДНК-ДНК-гиразы и топоизомеразу IV. Основной механизм резистентности является следствием мутации в генах gyr-A. In vitro существует перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами.
Антибактериальный спектр
Распространенность резистентности для выбранных видов может варьировать географически и по времени. Желательно получить местную информацию о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций.
Обычно чувствительные виды
Аэробные грамположительные бактерии: Staphylococcus aureus * метицилинчувствительный, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, группа С и G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae *, Streptococcus pyogenes *.
Аэробные грамотрицательные бактерии: Burkholderia cepacia **, Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae *, Haemophilus para-influenzae *, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae *, Moraxella catarrhalis * Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri.
Анаэробные бактерии: Peptostreptococcus.
Другие: Chlamydophila pneumoniae *, Chlamydophila psittaci, Chlamidia trachomatis, Legionella pneumophila * Mycoplasma pneumoniae *, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.
Виды, приобретенная (вторичная) резистентность которых может составлять проблему.
Аэробные грамположительные бактерии: Enterococcus faecalis * Staphylococcus aureus метициллинрезистентный, Staphylococcus coagulase spp.
Аэробные грамотрицательные бактерии: Acinetobacter baumannii * Citrobacter freundii * Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae *, Escherichia coli *, Morganella morganii * Proteus mirabilis * Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa * Serratia marcescens *.
Анаэробные бактерии: Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus **, Bacteroides thetaiotamicron **, Bacteroides vulgatus **, Clostridium difficile **.
* Клиническая эффективность была продемонстрирована для чувствительных изолятов в утвержденных клинических показаниях.
** Естественная умеренная чувствительность.
Другие данные
Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут потребовать комбинированной терапии.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Нет существенной разницы в фармакокинетике левофлоксацина после внутривенного и перорального применения. После введения лекарственное средство накапливается в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете ткани легких (концентрация в легких превышает таковую в плазме крови), мочи. В спинномозговую жидкость левофлоксацин попадает плохо.
Распределение
Примерно 30–40% левофлоксацина связывается с белком сыворотки крови. Кумулятивный эффект в случае многократного применения левофлоксацина в дозе 500 мг 1 раз в сутки практически отсутствует. Существует незначительный, но предполагаемый Кумуляционный эффект после применения доз по 500 мг дважды в сутки. Стабильное состояние достигается в течение 3 дней.
Проникновение в ткани и жидкости организма
Проникновение в слизистую оболочку бронхов, бронхиальный секрет тканей легких (БСТЛ)
Максимальная концентрация левофлоксацина в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете легких после применения 500 мг перорально составляла 8,3 мкг/г и 10,8 мкг/мл соответственно. Эти показатели достигались в течение 1 часа после приема препарата.
Проникновение в ткани легких
Максимальная концентрация левофлоксацина в тканях легких после применения 500 мг перорально составляла примерно 11,3 мкг/г и достигалась через 4–6 часов после применения препарата. Концентрация в легких превышает таковую в плазме крови.
Проникновение в содержимое пузыря
Максимальная концентрация левофлоксацина 4,0–6,7 мкг/мл в содержимом пузыря достигалась через 2–4 часа после введения лекарственного средства в течение 3 дней в дозах 500 мг 1 раз или 2 раза в сутки соответственно.
Проникновение в цереброспинальную (спинномозговую) жидкость
Левофлоксацин проникает в цереброспинальную жидкость в незначительном количестве.
Проникновение в ткани простаты
После применения 500 мг левофлоксацина 1 раз в сутки в течение 3 дней средняя концентрация в ткани простаты достигала 8,7 мкг/г, 8,2 мкг/г и 2 мкг/г соответственно через 2 часа, 6 часов и 24 часа; средний коэффициент концентраций простата/плазма составлял 1,84.
Концентрация в моче
Средняя концентрация в моче через 8–12 часов после однократного приема внутрь дозы 150 мг, 300 мг и 500 мг левофлоксацина составляла 44 мг/л, 91 мг/л и 200 мг/л соответственно.
Биотрансформация
Левофлоксацин метаболизируется незначительно, метаболитами являются дисметиллевофлоксацин и левофлоксацина N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% количества лекарственного средства, которое выделяется с мочой. Левофлоксацин является стереохимически стабильным и не подлежит инверсии хиральной структуры.
Выведение
После приема и введения левофлоксацин выводится из плазмы крови относительно медленно (период полувыведения составляет 6–8 часов). Выводится в основном почками (85% введенной дозы).
Нет существенной разницы в фармакокинетике левофлоксацина после внутривенного и перорального введения, что свидетельствует о том, что пероральный и внутривенный пути введения являются взаимозаменяемыми.
Линейность
Левофлоксацин имеет линейную фармакокинетику в диапазоне доз 50–600 мг.
Пациенты с почечной недостаточностью
На фармакокинетику левофлоксацина влияет почечная недостаточность. При снижении функции почек снижается почечное выведение и клиренс, а период полувыведения увеличиваются, как видно из нижеследующей таблице №1.
Таблица № 1
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|< 20
|20–49
|50–80
|Почечный клиренс (мл/мин)
|13
|26
|57
|Период полувыведения (ч)
|35
|27
|9
Пациенты пожилого возраста
Нет значительных различий фармакокинетики левофлоксацина у молодых пациентов и пациентов пожилого возраста, кроме различий, связанных с клиренсом креатинина.
Гендерные различия
Отдельный анализ групп пациентов женского и мужского пола продемонстрировал незначительные различия в фармакокинетике левофлоксацина в зависимости от пола. Не существует доказательств того, что эти различия фармакокинетики являются клинически значимыми.
Показания
Воспалительные процессы, вызванные бактериями, чувствительными к левофлоксацину: пневмонии, осложненные инфекции мочевыводящих путей (в том числе пиелонефрит), инфекции кожи и мягких тканей, хронический бактериальный простатит.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к левофлоксацину, другим хинолонам, к любому из компонентов препарата.
- Побочные реакции со стороны сухожилий после предварительного применения хинолонов.
- Эпилепсия.
- Возраст младше 18 лет.
- Беременность и период кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Теофиллин, фенбуфен или подобные нестероидные противовоспалительные лекарственные средства.
Возможно существенное снижение судорожного порога при одновременном применении хинолонов с теофиллином, НПВП и другими веществами, снижающими судорожный порог. Концентрация левофлоксацина в присутствии фенбуфена примерно на 13% выше, чем при приеме только левофлоксацина.
Пробенецид и циметидин.
Пробенецид и циметидин статистически достоверно влияют на выведение левофлоксацина. Почечный клиренс левофлоксацина снижается в присутствии пробенецида на 34%, а циметидина — на 24%. Это происходит потому, что оба лекарственные средства способны блокировать канальцевую экскрецию левофлоксацина. Следует с осторожностью применять левофлоксацин одновременно с лекарственными средствами, влияющими на секрецию почечных канальцев (пробенецид и циметидин), особенно пациентам с нарушенной функцией почек.
Циклоспорин.
Период полувыведения циклоспорина увеличивается на 33% при введении его одновременно с левофлоксацином.
Антагонисты витамина К.
При одновременном применении с антагонистами витамина К (например варфарином) повышаются значения коагуляционных тестов (ПВ/международное нормализационное отношение). Возможны выраженные кровотечения. Несмотря на это, у пациентов, получающих параллельно антагонисты витамина К, необходимо осуществлять контроль показателей коагуляции.
Лекарственные средства, удлиняющие интервал QT.
Левофлоксацин, как и другие фторхинолоны, следует с осторожностью применять пациентам, которые получают лекарственные средства, удлиняющие интервал QT (в т.ч. антиаритмические средства классов IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотические лекарственные средства).
Теофиллин.
Левофлоксацин не влияет на фармакокинетику теофиллина, который преимущественно метаболизируется с помощью CYP1A2, поэтому можно считать, что левофлоксацин не является ингибитором CYP1A2.
Глюкокортикоиды.
При одновременном применении с глюкокортикоидами повышается риск развития разрыва сухожилия.
Другое.
Не отмечается никакого клинически значимого влияния на фармакокинетику левофлоксацина при применении его вместе с такими лекарственными средствами: карбонатом кальция, дигоксином, глибенкламидом, ранитидином.
Не рекомендуется применение левофлоксацина одновременно с алкоголем.
Особенности применения
Больным с выраженными нарушениями функции почек, а также с выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями мозгового кровообращения следует быть осторожными при применении лекарственного средства.
В течение всего курса лечения необходимо контролировать функцию почек и печени.
При применении лекарственного средства следует воздерживаться от употребления алкоголя.
При очень тяжелом течении воспаления легких, вызванном пневмококками, левофлоксацин может не дать оптимального терапевтического эффекта.
Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут потребовать комбинированной терапии.
Продолжительность введения.
Рекомендуемая продолжительность введения составляет не менее 60 минут для 500 мг раствора для инфузий лекарственного средства. Относительно офлоксацина известно, что во время инфузии могут отмечаться тахикардия и временное повышение артериального давления. В редких случаях возможно резкое снижение артериального давления, циркуляторный коллапс. Если при введении левофлоксацина наблюдается выраженное снижение артериального давления, введение следует немедленно прекратить.
Тендинит и разрыв сухожилий.
Редко возможны случаи тендинита. Чаще всего наблюдается тендинит ахиллова сухожилия, который может привести к его разрыву. Риск тендинита и разрыва сухожилия увеличивается у пациентов пожилого возраста и у пациентов, принимающих кортикостероиды, поэтому необходимо тщательное наблюдение за такими пациентами при назначении левофлоксацина. При подозрении на тендинит лечение левофлоксацином следует немедленно прекратить и начать необходимое лечение (например, обеспечив иммобилизацию сухожилия).
Заболевания, вызванные Clostridium difficile.
Диарея, особенно тяжелая, устойчивая или с примесью крови в течение или после лечения левофлоксацином может быть симптомо м болезни, вызванной Clostridium difficile, наиболее тяжелой формой которой является псевдомембранозный колит. При подозрении на псевдомембранозный колит левофлоксацин следует немедленно отменить и без задержки начать симптоматическое и специфическое лечение (например, ванкомицином). При этом противопоказаны лекарственные средства, подавляющие перистальтику кишечника.
Пациенты со склонностью к судорогам.
Хинолоны могут снижать судорожный порог и провоцировать развитие судорог. Левофлоксацин противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе.
Как и другие хинолоны, лекарственное средство следует применять с крайней осторожностью пациентам, склонным к судорогам, например пациентам с поражениями центральной нервной системы, при одновременной терапии фенбуфеном и подобными ему лекарственными средствами или препаратами, повышающими судорожную готовность (снижают судорожный порог), такими как теофиллин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.
Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
Пациенты с латентной или явной недостаточностью активности глюкозо-6-фосфат- дегидрогеназы имеют склонность к гемолитическим реакциям при лечении хинолоновых антибактериальными лекарственными средствами, поэтому таким пациентам следует с осторожностью применять левофлоксацин.
Пациенты с почечной недостаточностью.
Левофлоксацин выводится в основном почками, поэтому для пациентов с почечной недостаточностью требуется коррекция дозы (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Реакции гиперчувствительности.
Левофлоксацин может время от времени вызывать серьезные потенциально летальные реакции повышенной чувствительности (в том числе ангионевротический отек, анафилактический шок), даже после первого применения. При возникновении реакций гиперчувствительности необходимо прекратить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и начать соответствующее лечение.
Тяжелые буллезные реакции.
При применении левофлоксацина сообщалось о тяжелых буллезные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. При возникновении буллезных реакций необходимо немедленно прекратить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и начать соответствующее лечение.
Изменение уровня глюкозы в крови.
При применении хинолонов, особенно пациентам с сахарным диабетом, одновременно принимали пероральные гипогликемические средства (в т.ч. глибенкламид) или инсулин, сообщалось об изменениях уровня глюкозы в крови (гипергликемию и гипогликемию). Наблюдались случаи гипогликемической комы. Пациентам с сахарным диабетом необходимо контролировать уровень глюкозы в крови.
Профилактика реакций фоточувствительности.
Сообщалось о фотосенсибилизация во время лечения левофлоксацином. С целью предупреждения возникновения реакций фоточувствительности пациентам, которые принимают левофлоксацин, следует избегать солнечного облучения и УФ-лучей (лампы искусственного ультрафиолетового излучения, солярий) во время приема левофлоксацина и в течение 48 часов после отмены левофлоксацина.
У пациентов, принимающих антагонисты витамина K, следует контролировать показатели свертывания крови при одновременном приеме левофлоксацина и антагонистов витамина K (варфарин) из-за потенциального риска увеличения показателей свертывания крови (протромбиновое время/МНО) и/или кровотечения.
Психотические реакции.
Сообщалось о возникновении психотических реакций у пациентов, получавших хинолоны, включая левофлоксацин. Очень редко они приводили к суицидальным мыслям и саморазрушающему поведению, а иногда даже после приема единой дозы левофлоксацина. Если у пациента возникают эти реакции, применение левофлоксацина следует прекратить и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин пациентам с психотическими расстройствами и пациентам с психическими заболеваниями в анамнезе.
Удлинение интервала QT.
При приеме фторхинолонов сообщалось о случаях удлинения интервала QT. Следует соблюдать осторожность при применении фторхинолонов, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала QT:
- синдром врожденного или приобретенного удлиненного интервала QT;
- одновременное применение лекарственных средств, которые удлиняют интервал QT (в том числе антиаритмических средств классов IA и III, трициклических антидепрессантов, макролидов);
- нарушение баланса электролитов (в том. ч. гипокалиемия, гипомагниемия);
- заболевания сердца (сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия).
Пациенты пожилого возраста более чувствительны к лекарственным средствам, которые удлиняют интервал QT. Поэтому применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, этой группе пациентов следует с осторожностью.
Периферическая нейропатия.
Сообщалось о случаях сенсорной или сенсомоторной периферической нейропатии у пациентов, принимающих фторхинолоны, включая левофлоксацин. Прием левофлоксацина следует прекратить, если у пациента наблюдаются симптомы нейропатии, чтобы предупредить возникновение необратимого состояния.
Опиаты.
У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. Может возникнуть необходимость подтвердить положительные результаты на опиаты с помощью более специфических методов.
Гепатобилиарные расстройства.
При применении левофлоксацина сообщалось о случаях некротического гепатита, вплоть до печеночной недостаточности, угрожающей жизни, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом (см. раздел «Побочные реакции»). Пациентам следует рекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие проявления болезни печени, как анорексия, желтуха, темная моча, зуд или боли в области живота.
Способ применения и дозы
Перед применением необходимо провести тест на чувствительность.
Раствор следует применить в течение 3 часов после перфорации флакона.
Лекарственное средство применяют внутривенно 1–2 раза в сутки.
Доза зависит от типа и тяжести инфекции. Относительно дозирования следует придерживаться следующих рекомендаций для пациентов с нормальной функцией почек (см. таблицу №2), у которых клиренс креатинина 50 мл/мин.
Таблица № 2
|Показания
|Доза, мг
|Количество приемов в сутки
|Длительность лечения
|Негоспитальные пневмонии
|500
|1–2 раза
|7–14 дней
|Пиелонефрит
|500
|1 раз
|7–10 дней
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|500
|1 раз
|7–14 дней
|Хронический бактериальный простатит
|500*
|1 раз
|28 дней
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|500
|1–2 раза
|7–14 дней
* В соответствии с состоянием пациента через несколько дней возможен переход от начального внутривенного введения левофлоксацина к пероральному применению с той же дозировкой.
Поскольку левофлоксацин выводится преимущественно почками, для больных с ослабленной функцией почек дозу следует уменьшить.
Дозирование для пациентов с нарушенной функцией почек (см. таблица №3), у которых клиренс креатинина менее 50 мл/мин.
Таблица № 3
|Клиренс креатинина
|Режим дозирования (в зависимости от тяжести инфекции и нозологической формы)
|250 мг/24 часа
|500 мг/24 часа
|500 мг/12 часа
|50–20 мл/мин
|первая доза — 250 мг, следующие — 125 мг/24 часа
|первая доза — 500 мг, следующие — 250 мг/24 часа
|первая доза — 500 мг, следующие — 250 мг/12 часа
|19–10 мл/мин
|первая доза — 250 мг, следующие — 125 мг/48 часов
|первая доза — 500 мг, следующие — 125 мг/24 часа
|первая доза — 500 мг, следующие — 125 мг/12 часа
|<10 мл/мин (а также при гемодиализе и ХАПД1)
|первая доза — 250 мг, следующие — 125 мг/48 часов
|первая доза — 500 мг, следующие — 125 мг/24 часов
|первая доза — 500 мг, следующие — 125 мг/24 часов
1 После гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) дополнительные дозы не нужны.
Дозирование для пациентов с нарушениями функции печени. Коррекция дозы не требуется, поскольку левофлоксацин в незначительной степени метаболизируется в печени.
Дозирование для пациентов пожилого возраста. Если функции почек не нарушены, нет необходимости в коррекции дозы.
Лекарственное средство вводить медленно внутривенно путем капельной инфузии. Продолжительность введения должна быть не менее 30 минут для дозы 250 мг или не менее 60 минут для дозы 500 мг.
В соответствии с состоянием пациента, через несколько дней возможен переход от внутривенного введения на пероральный прием левофлоксацина с той же дозировкой.
Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Как и при применении других антибактериальных средств, рекомендуется продолжать лечение лекарственным средством по крайней мере в течение 48–72 часов после нормализации температуры тела или подтвержденного микробиологическими тестами уничтожения возбудителей.
Смешивания с растворами для инъекций.
Лекарственное средство совместимо с такими растворами для инфузий 0,9% раствор хлорида натрия, 5% моногидрат глюкозы, 2,5% декстроза в растворе Рингера, многокомпонентные растворы для парентерального питания (аминокислоты, углеводы, электролиты).
Дети
Лекарственное средство противопоказано детям, поскольку не исключено повреждение суставного хряща.
Побочные реакции
Со стороны органов зрения: зрительные нарушения, затуманивание зрения, временная потеря зрения.
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: вертиго, шум в ушах, нарушение слуха, потеря слуха.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка, бронхоспазм, аллергический пневмонит.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, тошнота, рвота, боль в животе, диспепсия, вздутие живота, запор, диарея геморрагическая, что может свидетельствовать об энтероколите, включая псевдомембранозный колит панкреатит.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: повышение активности печеночных ферментов (АЛТ/АСТ, щелочная фосфатаза, ГГТП), билирубина, гепатит, желтуха и тяжелое поражение печени, включая случаи острой печеночной недостаточности, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями (см. «Особенности применения»).
Со стороны почек и мочевыделительной системы: повышенные показатели креатинина в сыворотке крови, острая почечная недостаточность (например вследствие интерстициального нефрита).
Со стороны обмена веществ, метаболизма: анорексия, гипогликемия, особенно у пациентов, больных диабетом, гипергликемия, гипогликемическая кома. Признаками гипогликемии могут быть повышенный аппетит, нервозность, повышенное потоотделение, дрожание конечностей.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, оцепенение, сонливость, тремор, дисгевзия, судороги, парестезии, периферическая сенсорная или сенсомоторная нейропатия, сниженное ощущение прикосновения; паросмия, включая аносмию, агевзия, дискинезия, экстрапирамидные расстройства, другие нарушения координации движений, в том числе при ходьбе, обмороки, доброкачественная внутричерепная гипертензия.
Со стороны психики: бессонница, ажитация, спутанность сознания, нервозность, психические расстройства (в т.ч. галлюцинации, паранойя), депрессия, тревожность, беспокойство, состояния страха, патологические сновидения, ночные кошмары, психотические реакции с саморазрушающим поведением, включая суицидальную направленность мышления или действий (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, сердцебиение, желудочковая тахикардия, что может приводить к остановке сердца, желудочковая аритмия и аритмия типа torsade de pointes (преимущественно у пациентов с факторами риска удлинения интервала QT); удлинение интервала QT на ЭКГ, гипотензия, коллапс, васкулит, флебит.
Со стороны крови и лимфатической системы: лейкопения, эозинофилия, нейтропения, агранулоцитоз, панцитопения, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, которая вызывает повышенную склонность к кровоизлияниям или кровотечениям.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая анафилактический шок, анафилактоидный шок; ангионевротический отек, анафилактические и анафилактоидные реакции могут иногда возникать даже после применения первой дозы высыпания, покраснения кожи, зуд, крапивница, гипергидроз, экссудативная мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, фотосенсибилизация, повышенная чувствительность к солнечному и ультрафиолетовому излучению, лейкоцитопластический васкулит, стоматит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, повышенная чувствительность к солнечному и ультрафиолетовому излучению, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона, экссудативная мультиформная эритема, гипергидроз. Иногда могут возникать кожно-слизистые реакции даже после приема первой дозы.
Инфекции и инвазии: грибковые инфекции, включая грибы рода Candida, размножение других резистентных микроорганизмов.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: артралгия, миалгия, поражение сухожилий (см. раздел «Особенности применения»), в том числе их воспаление (тендинит, например, ахиллова сухожилия), мышечная слабость, которая может иметь особое значение для больных тяжелой миастенией gravis, рабдомиолиз, разрыв сухожилий, связок, мышц, артрит.
Общие нарушения и реакции в месте введения: изменения в месте введения, включая покраснение, боль; астения, общая слабость; повышение температуры тела; боль (включая боль в спине, груди и конечностях); как и при применении других фторхинолонов, возможны приступы порфирии у пациентов с порфирией.
Среди других нежелательных побочных эффектов, ассоциированных с приемом фторхинолонов, присутствуют такие:
- экстрапирамидные симптомы и другие нарушения координации движений;
- гиперсенситивный васкулит;
- приступы порфирии у пациентов с наличием порфирии.
Срок годности
2 года.
Срок хранения раствора после перфорации флакона — 3 часа.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.