Левофлоксацин-Дарница (Levofloxacin-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
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Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
285,12
Экономия при брони: -28,41 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
282,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
310,38
Экономия при брони: -14,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
314,78
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
297,38
Экономия при брони: -15,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
296,87
Экономия при брони: -14,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
300,22
Экономия при брони: -12,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
310,34
Экономия при брони: -13,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
289,30
Экономия при брони: -11,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
314,12
Экономия при брони: -17,61 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
262,24
Экономия при брони: -22,71 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
316,07
Экономия при брони: -19,21 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
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Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
282,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Подорожник
Закрыто
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Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн