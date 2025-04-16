Левофлоксацин-Дарница (Levofloxacin-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
308,01
Экономия при брони: -18,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
314,33
Экономия при брони: -24,55 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
303,51
Экономия при брони: -15,96 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
306,93
Экономия при брони: -19,38 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
289,30
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
316,89
Экономия при брони: -27,16 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
313,31
Экономия при брони: -16,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
293,76
Экономия при брони: -16,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
312,39
Экономия при брони: -15,73 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
316,54
Экономия при брони: -19,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница