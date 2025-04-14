Левофлоксацин-Дарница (Levofloxacin-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
310,52
Экономия при брони: -14,31 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
309,44
Экономия при брони: -12,93 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
296,64
Экономия при брони: -22,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
309,18
Экономия при брони: -21,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
312,39
Экономия при брони: -16,18 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
293,14
Экономия при брони: -18,62 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
289,30
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
308,00
Экономия при брони: -11,65 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
317,82
Экономия при брони: -16,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
316,81
Экономия при брони: -20,59 грн
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
294,22
Экономия при брони: -11,92 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
309,66
Экономия при брони: -12,65 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
310,49
Экономия при брони: -14,09 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
316,83
Экономия при брони: -20,61 грн