Левофлоксацин-Дарница (Levofloxacin-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
303,80
Экономия при брони: -16,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
303,80
Экономия при брони: -16,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
308,05
Экономия при брони: -53,94 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
314,70
Экономия при брони: -17,67 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
308,40
Экономия при брони: -11,32 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
278,27
Экономия при брони: -24,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
300,37
Экономия при брони: -18,15 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
303,80
Экономия при брони: -16,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
262,09
Экономия при брони: -8,27 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
291,19
Экономия при брони: -8,97 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
291,00
Экономия при брони: -8,78 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
245,68
Экономия при брони: -10,42 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн