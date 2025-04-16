Левофлоксацин-Дарница (Levofloxacin-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
262,31
Экономия при брони: -10,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
311,11
Экономия при брони: -14,14 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
253,68
Экономия при брони: -10,68 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
309,59
Экономия при брони: -10,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
308,82
Экономия при брони: -19,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
317,67
Экономия при брони: -21,12 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
309,06
Экономия при брони: -12,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
284,35
Экономия при брони: -40,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
263,56
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
257,13
Экономия при брони: -14,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
308,58
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн