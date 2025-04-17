Левофлоксацин-Дарница (Levofloxacin-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
273,29
Экономия при брони: -12,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
303,80
Экономия при брони: -28,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
317,16
Экономия при брони: -29,78 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
311,74
Экономия при брони: -23,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
309,08
Экономия при брони: -21,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
277,50
Экономия при брони: -16,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
303,99
Экономия при брони: -20,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
286,94
Экономия при брони: -44,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница