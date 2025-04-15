Левофлоксацин-Дарница (Levofloxacin-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
315,60
Экономия при брони: -28,04 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
303,80
Экономия при брони: -33,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
289,30
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
281,46
Экономия при брони: -20,91 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
313,53
Экономия при брони: -16,38 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
303,80
Экономия при брони: -33,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
289,30
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
275,03
Экономия при брони: -14,61 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
275,90
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
289,30
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
301,99
Экономия при брони: -14,09 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
303,80
Экономия при брони: -33,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
291,24
Экономия при брони: -20,99 грн