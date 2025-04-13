Левофлоксацин-Дарница (Levofloxacin-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 479 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
303,80
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
298,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
305,75
Экономия при брони: -42,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
314,75
Экономия при брони: -26,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
289,30
Экономия при брони: -5,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
302,09
Экономия при брони: -85,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
307,83
Экономия при брони: -10,68 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
296,60
Экономия при брони: -41,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
285,21
Экономия при брони: -68,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
317,98
Экономия при брони: -10,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий 5 мг/мл флакон в пачке 100 мл №1
Дарница
312,54
Экономия при брони: -25,02 грн